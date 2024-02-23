Нападающий «Челси» Джексон: «Бензема тоже упускал много шансов, но затем выиграл «Золотой мяч»

Форвард лондонского «Челси» Николас Джексон высказался об игре французского нападающего Карима Бензема за мадридский «Реал».

«Иногда я пересматриваю свои матчи и понимаю, что мог сыграть лучше. Когда я был моложе, то следил за выступлениями Бензема в «Реале». Карим упускал много шансов, но затем, как вы знаете, он стал обладателем «Золотого мяча». Но не хочу сказать, что я сейчас такого же уровня», - передает слова сенегальца портал Talksport.

В текущем сезоне Джексон сыграл 27 поединков во всех турнирах, отметившись девятью голами и тремя результативными передачами.