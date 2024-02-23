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Агуэро может вернуться в футбол

23 Февраля 2024 • 12:55 Комментировать

Бывший нападающий сборной Аргентины, «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро может вернуться в футбол. Об этом рассказал врач 35-летнего игрока.

«Вполне реально, что Серхио может вернуться», - рассказал врач во время стрима в социальных сетях.

Напомним, что Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем в конце 2021 года.

В своей клубной карьере Серхио также поиграл за «Индепендьенте» и мадридский «Атлетико». В составе сборной Аргентины нападающий провел 101 встречу, записав на свой счет 42 забитых мяча. Вместе с национальной командой он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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Серхио Агуэро
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