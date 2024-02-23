Экс-игрок «Ливерпуля»: «Тухель будет нацелен на работу в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор поделился мнением о дальнейших перспективах Томаса Тухеля, которого по завершении сезона уволят из мюнхенской «Баварии».

«Тухель будет нацелен на работу в «МЮ». Он не считает, что Эрик тен Хаг является тем человеком, который сможет вернуть манкунианцев на вершину», - передает слова Коллимора журналист Грач Хачатрян в своих социальных сетях.

Недавно «Бавария» и Тухель приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества в конце сезона. Под его руководством мюнхенский гранд стал чемпионом Бундеслиги в прошлом сезоне.