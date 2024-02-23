«Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби может стать преемником Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля». Немецкий специалист покинет мерсисайдцев по завершении текущего сезона.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, боссы английского гранда планируют провести переговоры с итальянским тренером. При этом главным кандидатом на место рулевого «красных» считается испанец Хаби Алонсо, ныне работающий в Леверкузене.

Напомним, что в конце января Клопп анонсировал уход из «Ливерпуля» в конце сезона-2023/2024. Юрген занимает этот пост на протяжении восьми лет.