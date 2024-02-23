Бербатов предложил «Ливерпулю» кандидатуру Тухеля

Известный в прошлом форвард Димитар Бербатов, поигравший за «Манчестер Юнайтед», предложил «Ливерпулю» рассмотреть кандидатуру немецкого тренера Томаса Тухеля, которого уволят из мюнхенской «Баварии» в конце сезона.

«Фаворит в «Ливерпуль» - Хаби Алонсо. Если же клубу не удастся заполучить этого тренера, то можно обратить внимание на других тренеров. Например, на Тухеля. Он мог бы быть вторым в списке «красных» после Алонсо», - передает слова Бербатова The Mirror.

Напомним, что нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду по завершении сезона-2023/2024.