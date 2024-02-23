«Ливерпуль» выбрал нападающего на замену Салаху

Нападающий Луис Гильерме, выступающий в чемпионате Бразилии за «Палмейрас», может оказаться в топ-клубе Английской премьер-лиги - «Ливерпуле». Об этом рассказали журналисты портала Todofichajes.

Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру 18-летнего бразильца в качестве замены египтянину Мохамеду Салаху. Африканский форвард близок к уходу из клуба в конце сезона. Интерес к нему проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Срок действующего трудового соглашения между Гильерме и «Палмейрасом» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfrmarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.