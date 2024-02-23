Стало известно, что хочет усилить «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» обозначило две позиции в составе команды, которые планирует усилить в летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты ESPN.

По информации источника, грядущим летом манкунианцы собираются подписать форварда и защитника. Кандидатуры на эти позиции пока не называются.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место после 25 туров. На счету команды 44 балла. В ближайшем поединке чемпионата страны подопечные Эрика тен Хага на своем поле примут лондонский «Фулхэм». Встреча пройдет 24 февраля.

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