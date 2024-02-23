Опубликована информация о клаузуле Холанна

Журналисты The Athletic опубликовали информацию об отступных в контакте нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Как стало известно источнику, в будущем будут доступна клаузула, которая будет ближе к 100 миллионам фунтов, нежели к 200. Это усложняет переговоры между сторонами о новом договоре. Этот пункт будет иметь значение, если Холанн захочет сменить клубную прописку. Норвежский бомбардир якобы хочет выступать за мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги скандинав провел 20 матчей. В активе Эрлинга 17 голов и пять результативных передач.