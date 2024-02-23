Клопп: «Серебро - отличный результат, но я предпочитаю золото»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона, рассказал о своем отношении к наградам.

«Серебро? Это прекрасный результат, но я больше люблю золото. Победа в чемпионате Англии – это особенный трофей для меня», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

Напомним, что под руководством Клоппа мерсисайдский гранд стал чемпионом Премьер-лиги в сезоне-2019/2020.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» лидирует после 26 туров. Подопечные Клоппа опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на четыре балла, однако у горожан есть игра в запасе.