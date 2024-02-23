Вингер «Брайтона» Ансу Фати может вернуться в «Барселону» предстоящим летом.

По информации Diario Sport, у главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби сложились теплые отношения с 21-летним футболистом, контракт которого принадлежит «Барселоне». Сообщается, что если де Дзерби заменит Хави Эрнандеса на посту наставника каталонцев, то у Фати будут хорошие шансы на возвращение в стан «сине-гранатовых».

Напомним, «Брайтон» арендовал Фати у «Барселоны» прошлым летом. В текущем сезоне футболист появился на поле в 17 матчах в составе «чаек», забил четыре мяча и сделал один ассист.