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11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена

23 Февраля 2024 • 09:38 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» намечается масштабная чистка. Как стало известно журналистам The Sun, ряды «красных дьяволов» грядущим летом могут покинуть сразу 11 футболистов.

Источник подчеркивает, что Донни ван де Бек, Антони Марсьяль, Факундо Пельистри и Брендон Уильямс могут уйти на правах свободных агентов. Руководство английского гранда также открыто к продаже ряда исполнителей. На рынке могут оказаться Каземиро, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр, Кристиан Эриксен, Аарон Уан-Биссака, Скотт Мактоминай и Виктор Линделоф.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведет с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Каземиро Гарри Магуайр Факундо Пельистри ещё теги
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