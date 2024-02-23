4 топ-клуба АПЛ хотят подписать Рабио

Французский хавбек Адриен Рабио имеет несколько вариантов трудоустройства на туманном Альбионе. По сообщениям Team Talk, в подписании игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Источник отмечает, что фаворитом в борьбе за полузащитника туринского «Ювентуса» является манкунианский гранд. Срок действующего контракта Рабио со «старой синьорой» истекает грядущим летом. Таким образом, француз может достаться новому клубу бесплатно.

В текущем розыгрыше Серии А полузащитник провел 21 встречу, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.