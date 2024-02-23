Клопп принял решение по будущему

Немецкий специалист Юрген Клопп, который покинет «Ливерпуль» в конце сезона, определился с планами на ближайшее будущее.

Как стало известно журналистам таблоида The Sun, наставник планирует сделать паузу в своей карьере. Он не собирается летом принимать какой-то клуб или национальную сборную. Клопп намерен взять год отдыха, несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Юрген занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Под его руководством «красные» становились чемпионами АПЛ и выигрывали Лигу чемпионов.