Бест, Чарльтон, Далглиш: назван лучший британский футболист в истории

Аналитики FourFourTwo составили рейтинг лучших британских футболистов за всю историю. Первой место в этом списке занял бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест.

На второй позиции рейтинга расположился экс-игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш. Топ-3 замкнул бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.

В десятку лучших также попали: Бобби Мур, Гарет Бэйл, Уэйн Руни, Кевин Киган, Гарри Кейн, Джимми Гривз и Джон Чарльз.

Ранее был представлен рейтинг лучших футболистов в истории «Манчестер Юнайтед». Первую позицию в нем журналисты отдали легендарному Бобби Чарльтону.