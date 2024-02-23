​«Ливерпуль» выбрал тренера на случай неудачи с Хаби Алонсо

Относительно недавно Юрген Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершению сезона 2023/2024. Теперь мерсисайдский клуб работает над поиском нового рулевого для команды.

Кандидатом номер один для «Ливерпуля» является 42-летний Хаби Алонсо. Бывший игрок команды сейчас прекрасно показывает себя на должности наставника «Байера». При этом у «красных» есть и план «Б». Если заполучить Алонсо не удастся, то мерсисайдцы нацелятся на Рубена Аморима. Об этом на своих страницах рассказывает The Independent.

Рубену Амориму 39 лет. С марта 2020 года специалист возглавляет лиссабонский «Спортинг».

​Стало известно, какой клуб предпочитает возглавить Хаби Алонсо

​Замена Клоппу: «Ливерпуль» обратился к испанскому тренеру