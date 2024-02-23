​Стало известно, какой клуб предпочитает возглавить Хаби Алонсо

«Байер» Хаби Алонсо впечатляет в нынешнем сезоне, и, как следствие, молодой тренер является востребованным среди более статусных клубов. Немецкий Sky раздобыл информацию о том, какой клуб предпочёл бы возглавить Алонсо. Так, на первом месте в своеобразном списке желаний тренера находится «Ливерпуль». Вторым идёт «Реал», а третьей – «Бавария».

«Реал» в ближайшее время не будет искать тренера – клуб недавно продлил контракт с Карло Анчелотти. А вот «Ливерпуль» и «Бавария» ищут рулевого для команды, ведь Юрген Клопп и Томас Тухель по завершению сезона уходят.

Алонсо, как отмечает Sky, является приоритетным кандидатом для «Баварии». При этом не исключается и вариант, при котором Хаби ещё сезон проведёт в «Байере».

Названы два топ-клуба, которые интересны Тухелю