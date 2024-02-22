Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полон решимости пригласить в свою команду полузащитника Флориана Вирца. Этот 20-летний футболист прекрасно выступает за «Байер», который лидирует в Бундеслиге на текущий момент. Вирц является одним из ключевых футболистов «фармацевтов».

О том, что Гвардиола выбрал Вирца для усиления состава, на своих страницах рассказывает TodoFichajes. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 100 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Флориан Вирц провёл 30 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и 16 голевых передач на партнёров.