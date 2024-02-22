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​«Эвертон» ожидает результат апелляции на снятие очков в конце месяца

22 Февраля 2024 • 18:45 Комментировать
Брайтон
...
Эвертон
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24.02 18:00

В ноябре с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб подал апелляцию, решение по которой «ириски» рассчитывают услышать в обозримом будущем. Об этом журналистам рассказал рулевой мерсисайдской команды Шон Дайч.

«Мы предполагаем, что результат будет в конце месяца. Нам просто нужно подождать и посмотреть», - сказал Дайч журналистам.

На текущий момент «Эвертон» с 20 очками находится на 17-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги – то есть прямо перед зоной вылета. Если бы не десяти снятие очков, то «ириски» сейчас располагались бы на 12-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч

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