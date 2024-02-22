​Скауты «Челси» просмотрели двух топ-игроков на матче «Наполи» - «Барселона»

В среду вечером «Наполи» и «Барселона» проводили первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды не смогли выявить сильнейшего – игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Как сообщает портал Goal, в Неаполе на игре присутствовали скауты «Челси». Они просматривали двух футболистов – защитника «Барселоны» Жюля Кунде и нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Стоит напомнить, что «Челси» активно боролся за Кунде летом 2022 года, однако француз в итоге принял решение перейти в «Барселону».

25-летний Жюль Кунде оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро, а 25-летний Виктор Осимхен – в 110 миллионов евро.