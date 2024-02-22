​Соланке – главная цель клуба из Лондона

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает The Daily Telegraph, 26-летний футболист находится на первом месте в списке целей «Вест Хэма». «Молотобойцы» рассчитывают усилить атакующую линию в межсезонье.

В сезоне 2023/2024 Доминик Соланке провёл 28 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 16 голов и четыре результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Соланке в 25 миллионов евро.

Доминик Соланке является воспитанником «Челси». Также этот футболист поиграл в Англии за «Ливерпуль».