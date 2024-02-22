Гвардиола: «Я хотел бы тренировать какую-то сборную на чемпионате мира или Евро»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что однажды хотел бы поработать на уровне сборных. Испанский специалист хотел бы получить опыт тренерства на крупном международном турнире.

«Я хотел бы тренировать какую-то сборную на чемпионате мира или Евро. Какую именно страну я хочу тренировать. Пока не знаю, кто меня хочет. Для этого на тебя должен быть спрос, как и в клубном футболе», – сказал Гвардиола в интервью ESPN Brasil.

Напомним, Гвардиолу ранее связывали с постом главного тренера сборной Испании, но нынешний наставник «красной фурии» Луис де ла Фуэнте недавно продлил контракт до 2026 года. Соглашение Хосепа с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.