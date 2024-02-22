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Матеус Нунес: «В «Манчестер Сити» я нашёл лучшее окружение в своей жизни»

22 Февраля 2024 • 16:22 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
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24.02 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес дал понять, что ему очень комфортно ежедневно находиться в окружении своих партнёров по команде. Напомним, португалец перебрался в стан «горожан» летом из «Вулверхэмптона» за 62 миллиона евро.

«В «Манчестер Сити» я нашёл лучшее окружение в своей жизни. Здесь невозможно быть серьёзным, ты постоянно шутишь с товарищами по команде. Когда у тебя грустные дни или ты расстроен, это не может продолжаться долго», – цитирует Нунеса Sky Sports.

Матеус в нынешнем сезоне отыграл всего 440 минут в Английской премьер-лиге, но отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Матеус Нунес

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