Матеус Нунес: «В «Манчестер Сити» я нашёл лучшее окружение в своей жизни»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес дал понять, что ему очень комфортно ежедневно находиться в окружении своих партнёров по команде. Напомним, португалец перебрался в стан «горожан» летом из «Вулверхэмптона» за 62 миллиона евро.

«В «Манчестер Сити» я нашёл лучшее окружение в своей жизни. Здесь невозможно быть серьёзным, ты постоянно шутишь с товарищами по команде. Когда у тебя грустные дни или ты расстроен, это не может продолжаться долго», – цитирует Нунеса Sky Sports.

Матеус в нынешнем сезоне отыграл всего 440 минут в Английской премьер-лиге, но отметился двумя результативными передачами.