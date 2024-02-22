Гласнер рассказал, в чём заключается его тренерская философия

Новый тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал, в чём заключается его философия. Немецкий специалист ранее возглавлял на родине франкфуртский «Айнтрахт», с которым в 2022 году стал победителем Лиги Европы.

«Моя философия заключается в том, чтобы забивать голы. Никто не выходил на поле, когда он был маленьким, чтобы защищаться! Я думаю, нам никогда не следует забывать о конечной цели, потому что именно этого хотят видеть болельщики», – цитирует Гласнера журналист Бен Джейкобс.

«Кристал Пэлас» в настоящий момент располагается на пятнадцатом месте в Английской премьер-лиге.