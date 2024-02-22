Нунес: «У «Манчестер Сити» почти полностью здоровый состав, соперникам будет сложно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес поделился ожиданиями от того, как будет выступать его команда в полной боевой готовности. Напомним, ключевые футболисты «горожан» уже залечили свои травмы.

«У «Манчестер Сити» почти полностью здоровый состав, соперникам будет сложно. У нас невероятная команда. Наверно, лучшая, которую я когда-либо видел. Теперь, когда все доступны, думаю, остальным придётся действительно тяжело», – цитирует Нунеса Sky Sports.

«Манчестер Сити» сейчас располагается на втором месте в Английской премьер-лиге. Если команда Гвардиолы выиграет свой матч в запасе, отставание от лидера в лице «Ливерпуля» сократится до одного очка.