​«Аль-Иттихад» нацелился на двух звёзд АПЛ

Саудовский «Аль-Иттихад» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно за счёт широких финансовых возможностей. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Transfers, летом «Аль-Иттихад» постарается подписать двух звёздных форвардов из Английской премьер-лиги – Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Хын Мин Сона из «Тоттенхэма».

31-летний Салах оценивается специалистами портала Transfermarkt в 65 миллионов евро, а 31-летний Сон – в 50 миллионов евро.

Стоит сказать, что слухи активно связывали Мо Салаха с переездом в Саудовскую Аравию ещё прошлым летом.