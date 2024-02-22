Клопп: «Ливерпуль» будет сражаться, пока есть 11 здоровых игроков»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сложной кадровой ситуации в команде после матча с «Лутоном» (4:1).

«У меня нет новостей. Сейчас у нас ситуация не из лучших, а впереди много важных игр. Будем смотреть, что произойдет дальше. Но могу сказать, что пока у нас есть 11 здоровых футболистов, мы будем бороться. Это я вам обещаю», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

После 26 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 60 очков. Подопечные Клоппа занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.