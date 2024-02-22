«Я отправлю тебя в больницу»: Макелеле угрожал Роналдиньо

Бывший хавбек лондонского «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле признался в том, что запугивал полузащитника каталонской «Барселоны» Роналдиньо во время очных матчей «пенсионеров» и «сине-гранатовых».

«По ходу встречи я подошел к нему и сказал: «Будь аккуратен в дриблинге против меня. Если ты не успокоишься и будешь продолжать финты из PlayStation, я отправлю тебя в больницу», - приводятся слова француза в социальных сетях журналиста Экрема Конура

Напомним, что Макелеле объявил о завершении игровой карьеры в 2011 году. Роналдиньо повесил бутсы на гвоздь в 2018-м.