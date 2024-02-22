«Манчестер Сити» нашёл замену де Брёйне

«Манчестер Сити» подыскивает нового полузащитника, который в будущем занял бы место бельгийского плеймейкера Кевина де Брёйне.

Согласно сведениям журналистов Sportbild, в сфере интересов «горожан» находится один из главных талантов немецкого футбола Флориан Вирц. В настоящий момент 20-летний хавбек выступает за леверкузенский «Байер».

В услугах Флориана также заинтересован мадридский «Реал». Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Вирц сыграл 22 матча. В активе полузащитника пять забитых мячей и девять голевых передач.

«Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро