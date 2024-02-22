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«Манчестер Сити» нашёл замену де Брёйне

22 Февраля 2024 • 12:13 Комментировать

«Манчестер Сити» подыскивает нового полузащитника, который в будущем занял бы место бельгийского плеймейкера Кевина де Брёйне.

Согласно сведениям журналистов Sportbild, в сфере интересов «горожан» находится один из главных талантов немецкого футбола Флориан Вирц. В настоящий момент 20-летний хавбек выступает за леверкузенский «Байер».

В услугах Флориана также заинтересован мадридский «Реал». Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Вирц сыграл 22 матча. В активе полузащитника пять забитых мячей и девять голевых передач.

«Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро

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Манчестер Сити Кевин де Брёйне Флориан Вирц Байер ещё теги
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