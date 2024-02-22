Артета: «Я разочарован тем, как мы отдали победу «Порту» в концовке»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча с «Порту» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «канониры» пропустили на последних минутах и уступили португальцам с минимальным счётом 0:1.
«Я разочарован тем, как бы отдали победу «Порту» в концовке. Команда недостаточно хорошо справилась с ситуацией. В Лиге чемпионов тебя быстро наказывают. Если ты не можешь победить, старайся не проиграть. Мы действительно доминировали на протяжение всего матча», – сказал Артета на пресс-конференции.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Порту» состоится 12 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
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