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Артета: «Я разочарован тем, как мы отдали победу «Порту» в концовке»

22 Февраля 2024 • 11:47 Комментировать (1)
Арсенал
...
Ньюкасл
1 1.40 X 4.50 2 9.00
24.02 23:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча с «Порту» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «канониры» пропустили на последних минутах и уступили португальцам с минимальным счётом 0:1.

«Я разочарован тем, как бы отдали победу «Порту» в концовке. Команда недостаточно хорошо справилась с ситуацией. В Лиге чемпионов тебя быстро наказывают. Если ты не можешь победить, старайся не проиграть. Мы действительно доминировали на протяжение всего матча», – сказал Артета на пресс-конференции.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Порту» состоится 12 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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АРСЕНАЛ НЬЮКАСЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
22 Февраля 2024 в 11:54
Выход в 1/4 весьма осложнился. 50/50.

Нужно делать огромный упор на игру с Ньюкаслом. В АПЛ еще есть за что бодаться
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