Артета: «Я разочарован тем, как мы отдали победу «Порту» в концовке»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча с «Порту» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «канониры» пропустили на последних минутах и уступили португальцам с минимальным счётом 0:1.

«Я разочарован тем, как бы отдали победу «Порту» в концовке. Команда недостаточно хорошо справилась с ситуацией. В Лиге чемпионов тебя быстро наказывают. Если ты не можешь победить, старайся не проиграть. Мы действительно доминировали на протяжение всего матча», – сказал Артета на пресс-конференции.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Порту» состоится 12 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».