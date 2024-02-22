«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Осимхена

Лондонский «Челси» опережает своих соседей из «Арсенала» в борьбе за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. По информации от Team Talk, именно «синие» считаются фаворитами в гонке за 25-летним нигерийцем.

В контракте Осимхена прописана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро. Пару месяцев назад Виктор подписал с «Наполи» новое соглашение, которое истекает летом 2026 года.

Вчера Осимхен помог «Наполи» вырвать ничью в матче с каталонской «Барселоной» в ⅛ финала Лиги чемпионов. В итальянский Серии А Виктор в этом сезоне отметился 7 голами и 2 результативными передачами.