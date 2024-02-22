Оскар Бобб готов подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб готов связать своё будущее с клубом на долгие годы. Как сообщает журналист Джек Гауган, 20-летний норвежец согласен подписать с «горожанами» новый долгосрочный контракт.

Нынешнее соглашение Бобба с «Манчестер Сити» истекает летом 2026 года. Ранее ходили слухи о том, что талантливый норвежец может покинуть команду Хосепа Гвардиолы по окончании нынешнего сезона. Тем не менее, сейчас всё идёт к тому. что Оскар подпишет новый контракт на улучшенных условиях.

В этом сезоне Бобб отметился одним голом и результативной передачей в восьми матчах Английской премьер-лиги.