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Оскар Бобб готов подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

22 Февраля 2024 • 11:22 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
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24.02 20:30

Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб готов связать своё будущее с клубом на долгие годы. Как сообщает журналист Джек Гауган, 20-летний норвежец согласен подписать с «горожанами» новый долгосрочный контракт.

Нынешнее соглашение Бобба с «Манчестер Сити» истекает летом 2026 года. Ранее ходили слухи о том, что талантливый норвежец может покинуть команду Хосепа Гвардиолы по окончании нынешнего сезона. Тем не менее, сейчас всё идёт к тому. что Оскар подпишет новый контракт на улучшенных условиях.

В этом сезоне Бобб отметился одним голом и результативной передачей в восьми матчах Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Оскар Бобб

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