«Челси» и «ПСЖ» могут купить нападающего за 130 миллионов

Центрфорвард сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

По данным источника, главными претендентами на бомбардира являются лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Оба клуба могут подписать игрока, если заплатят за него 130 миллионов евро. Именно такая клаузула указана в контракте Осимхена в качестве отступных.

Осимхен выступает за неаполитанский клуб с 2020 года. В прошлом сезоне нигериец стал лучшим бомбардиром Серии А. Его контракт рассчитан до 2026 года.