Звезда «Ливерпуля» - самый забивающий защитник АПЛ с 2018 года

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк является самым результативным игроком обороны в Английской премьер-лиге с сезона-2018/2019. На счету нидерландца 18 голов.

Ван Дейк увеличил свой счет голам во вчерашнем матче 26-го тура чемпионата страны против «Лутона». Мерсисайдцы победили со счетом 4:1, а защитник отметился одним забитым мячом.

Напомним, что Виргил защищает цвета мерсисайдского гранда с января 2018 года. «Ливерпуль» приобрел нидерландца у другого английского клуба – «Саутгемптона».

В текущем сезоне ван Дейк провел 29 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.