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Клопп - об игре «Ливерпуля»: «Это был фейерверк с классными голами»

22 Февраля 2024 • 08:41 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от поединка 26-го тура чемпионата Англии против «Лутона». Мерсисайдцы одержал волевую победу со счетом 4:1.

«Парни продемонстрировали отличный футбол. Но после первого тайма было нерадостно, ведь мы проигрывали. После перерыва команда устроила настоящий фейерверк, забила много классных голов. Это был прекрасный вечер», - цитирует немецкого специалиста BBC.

После 26 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 60 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Клоппа опережают ближайшего конкурента на четыре очка.

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