Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал самый великий футбольный клуб

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о величии своего клуба.

«Для меня огромная честь помогать «МЮ» возвращаться на вершину. Мы должны выигрывать матчи, бороться за чемпионство в АПЛ и победу в Лиге чемпионов. Я считаю «Манчестер Юнайтед» самым великим и известным клубом в мире», - передает слова бизнесмена инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Рэтклифф приобрел 25 процентов акций «красных дьяволов» за 824 миллиона евро.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице.

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