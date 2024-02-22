​Уолкотт: «Похоже, Артета не доверяет игрокам не из основы»

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Арсенал» проиграл с минимальным счетом в Порту. Бывший игрок клуба Тео Уолкотт встревожен - он считает, что у «Арсенала» слишком слабая скамейка запасных, что и подтвердил прошедший поединок, на его взгляд.

- Микель Артета сделал лишь одну замену в матче с «Порту». Может, он не верит в запасных игроков? Зачем оставлять на поле Сака и Мартинелли, если они не могут найти себя? - вопрошает Уолкотт, слова которого цитирует BBC Sport.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта.