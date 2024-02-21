Гвардиола хочет видеть Пакета в «Манчестер Сити», «Вест Хэм» знает об интересе

«Манчестер Сити» вновь попытается подписать полузащитника Лукаса Пакета предстоящим летом.

«Горожане» планировали подписать бразильца ещё в прошлом году, когда потеряли Кевина де Брёйне из-за травмы, но сделка сорвалась. По информации журналиста Алекса Крука, рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – большой поклонник таланта Пакета. Испанец по-прежнему хочет видеть 26-летнего хавбека в своей команде, и в «Вест Хэме» наслышаны об интересе.

Трансферная стоимость Лукаса Пакета оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро. Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2027 года.