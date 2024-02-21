Рюдигер выбрал между Мбаппе и Холанном

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, кого из звёздных нападающих предпочитает.

Выбирая между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном, немецкий футболист испытал некоторые затруднения, но всё же дал конкретный ответ: Мбаппе или Холанн? Это сложный вопрос, но я выберу Мбаппе», – цитирует Madrid Xtra Рюдигера.

Уже совсем скоро Мбаппе и Рюдигер могут стать одноклубниками – француз решил покинуть «ПСЖ» и вот-вот подпишет контракт с «Реалом».

Холанна также связывают с возможным переходом в «королевский клуб», однако никакой конкретики в этом вопросе пока нет.