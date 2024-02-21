Де Дзерби может продлить контракт с «Брайтоном» – тренер интересен топ-клубам

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может заключить новый контракт.

Текущий договор итальянца рассчитан до 2026 года, однако его будущее остаётся неопределённым из-за повышенного интереса со стороны грандов европейского футбола. По информации журналиста Алекса Крука, «Брайтон» уже обсуждает с де Дзерби возможность продления соглашения. При этом, по данным источника, по специалисту пока не поступало никаких конкретных предложений от других клубов.

Роберто де Дзерби связан с работой в «Барселоне» и «Ливерпуле», которые ищут замену Хави Эрнандесу и Юргену Клоппу на новый сезон.