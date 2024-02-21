​«Абсурд»: Новый владелец «Манчестер Юнайтед» оценил решение «Ньюкасла» по Эшуорту

«Ньюкасл» отправил спортивного директора Дэна Эшуорта в так называемый «отпуск по садоводству». То есть на фоне интереса «Манчестер Юнайтед» клуб отстранил функционера от дел, хотя он по-прежнему остаётся на контракте.

Комментарий на этот счёт дал новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

«Лично я считаю, что это немного глупо. На мой взгляд, предлагать человеку, который хорошо справляется со своей работой, сидеть полтора года в саду, - абсурд», - сказал Рэтклифф, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Марк Дуглас.

Напомним, что Джим Рэтклифф недавно выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед».