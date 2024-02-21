​«Ливерпуль» или «Бавария»: Стало известно, куда предпочитает перейти Хаби Алонсо

Хаби Алонсо показывает прекрасные результаты у руля «Байера». Видеть молодого специалиста в своём клубе хотят «Ливерпуль» и «Бавария», которые по завершению сезона попрощаются с Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем соответственно.

В эфире немецкого Sky известный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что в настоящий момент Хаби Алонсо склоняется к варианту с «Баварией».

«На данном этапе Хаби Алонсо более склонен к переходу в «Баварию», а не в «Ливерпуль», - сказал Плеттенберг.

«Байер» Хаби Алонсо сейчас лидирует в Бундеслиге, опережая вторую «Баварию» на восемь зачётных баллов.