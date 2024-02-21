​Назван клуб АПЛ, который хотел бы возглавить Тухель

В среду «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет должность главного тренера по завершению сезона. В прессе появлялась информация о желании немецкого специалиста снова поработать в Премьер-лиге, где ранее он уже возглавлял «Челси».

Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, Тухеля всегда интересовала возможность поработать в «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг. Сложно сказать, станут ли «красные дьяволы» менять рулевого команды ближайшим летом. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.