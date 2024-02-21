Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Назван клуб АПЛ, который хотел бы возглавить Тухель

21 Февраля 2024 • 18:47 Комментировать

В среду «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет должность главного тренера по завершению сезона. В прессе появлялась информация о желании немецкого специалиста снова поработать в Премьер-лиге, где ранее он уже возглавлял «Челси».

Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, Тухеля всегда интересовала возможность поработать в «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг. Сложно сказать, станут ли «красные дьяволы» менять рулевого команды ближайшим летом. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.02.24 в 22:30
Ливерпуль Ливерпуль
Лутон Таун Лутон Таун
1.18 6.60 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
19:34 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг решил судьбу Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Шоу рискует пропустить остаток сезона
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Назван клуб АПЛ, который хотел бы возглавить Тухель
18:08 · Англия. Премьер-лига
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» озвучил свой план
17:06 · Англия. Премьер-лига
Неудачи Тухеля в «Баварии» не повлияли на его репутацию в АПЛ
16:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель может вернуться в АПЛ или возглавить сборную Англии
16:30 · Англия. Премьер-лига
Руни объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова продать Диня летом
16:25 · Англия. Премьер-лига
Руни рассказал, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед»
15:58 · Англия. Кубок лиги
​Тьяго Силва может пропустить финал Кубка лиги
15:27 · Англия. Премьер-лига
Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ
15:21 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Компания Рэтклиффа может отказаться от «Ниццы» после покупки «Манчестер Юнайтед»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» следит за игроком «Челси» слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего из Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем