Руни объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился комментарием о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Для меня лучший тренер — Гвардиола, посмотрите, как он адаптируется. То, как они играют сейчас, отличается от того, как они играли четыре года назад. Он продолжает вносить тонкие изменения, а потом вы видите, как все остальные пытаются сделать то же самое», — приводит слова Руни Man City International.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне команда идет на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 56 очков.