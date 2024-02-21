«Астон Вилла» готова продать Диня летом

«Астон Вилла» в ближайшее трансферное окно будет готова расстаться со своим левым защитником Люка Динем. По информации от Fichajes, французский фуллбек не входит в планы тренерского штаба во главе с Унаи Эмери.

30-летний Динь в первой половине сезона был основным левым защитником «Астон Виллы», но затем ситуация резко изменилась. В последний раз француз выходил в стартовом составе своей команды на матч АПЛ 26 декабря против «Манчестер Юнайтед». В этой игре футболист был заменён на 50-й минуте.

Ранее в своей карьере Динь выступал за такие клубы, как «Эвертон», каталонская «Барселона», «ПСЖ» и «Рома».