​Компания Рэтклиффа может отказаться от «Ниццы» после покупки «Манчестер Юнайтед»

Компания INEOS, которая принадлежит Джиму Рэтклиффу, недавно стала управлять «Манчестер Юнайтед» после оформления сделки по выкупу 25% акций клуба. Теперь, как сообщает The Telegraph, компания может отказаться от «Ниццы», которой она владеет.

В компании хотят исключить риск того, что «Манчестер Юнайтед» или «Ницца» не смогут выступать в еврокубках при попадании туда обеих команд. Как известно, правила УЕФА не допускают участия в евросезоне команд с одним и тем же владельцем.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.