«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего из Бундеслиги

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с трансфером нападающего из немецкой Бундеслиги. Речь идёт о форварде леверкузенского «Байера» Викторе Бонифасе, который стал одним из главных открытий этого сезона в чемпионате Германии.

Издание Bild сообщает, что «Челси» активно следит за Бонифасе и изучает возможность приобрести 23-летнего нигерийца ближайшим летом. «Трансфермаркт» оценивает нападающего в 40 миллионов евро.

В этом розыгрыше немецкой Бундеслиги Бонифасе отметился 10 голами и 7 результативными передачами в 16 матчах. В данный момент Виктор залечивает травму. По предварительным срокам, нигериец вернётся на поле в апреле.