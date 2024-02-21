Вице-президент «Фулхэма» предложил «Челси» купить Пальинью

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья может перейти в «Челси». Об этом сообщает Talksport.

По информации источника, вице-президент «дачников» Тони Хан предложил лондонскому клубу приобрести Пальинью за 60 миллионов фунтов (около 70 миллионов евро). Отмечается, что в услугах 28-летнего португальца заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако Хан хочет, чтобы футболист стал лидером новой команды «синих».

В текущем сезоне Пальинья провёл за «Фулхэм» 28 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 60 миллионов евро.