Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Замена Клоппу: «Ливерпуль» обратился к испанскому тренеру

21 Февраля 2024 • 14:42 Комментировать (1)

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера после того, как недавно Юрген Клопп объявил о намерении покинуть клуб по завершению сезона. Кандидатом номер один для гранда Премьер-лиги остаётся Хаби Алонсо, чья работа в «Байере» в настоящий момент вызывает восхищение.

Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, «Ливерпуль» впервые обратился к Хаби Алонсо, который хотел бы перебраться в Англию. Отмечается, что «красные» готовы сделать предложение по переходу Алонсо «Байеру» в ближайшие недели.

В среду «Ливерпуль» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Лутон Таун». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции. «Красные» сейчас занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Хаби Алонсо Юрген Клопп Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
21 Февраля 2024 в 15:24
ай ливерку надыть мавринью подписатсь.. она там ышо походу не работыла.. А-ха-ха-ха! )))
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Месси выступил с заявлением Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Бензема возвращается Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.02.24 в 22:30
Ливерпуль Ливерпуль
Лутон Таун Лутон Таун
1.18 6.60 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
15:27 · Англия. Премьер-лига
Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ
15:21 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Компания Рэтклиффа может отказаться от «Ниццы» после покупки «Манчестер Юнайтед»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» следит за игроком «Челси» слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего из Бундеслиги
14:46 · Англия. Премьер-лига
Вице-президент «Фулхэма» предложил «Челси» купить Пальинью
14:40 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как Фабиу Виейра помог команде при подготовке к матчу с «Порту»
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Статуя Кейна годами находится в хранилище из-за банальной проблемы
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Реала» Вальверде
14:34 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А нацелился на Санчо слухи
14:26 · Англия. Премьер-лига
​Гари Невилл будет помогать «Манчестер Юнайтед» - он войдёт в спецкомитет
14:10 · Англия. Премьер-лига
Диогу Жота прокомментировал свою травму
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Байер» отпустит Хаби Алонсо летом бесплатно, если испанец решит уйти
12:46 · Англия. Премьер-лига
Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Галлас: «Не думаю, что Аршавин станет тренером, ему нравится то, чем он сейчас занимается»
Все новости
Рекомендуем