​Замена Клоппу: «Ливерпуль» обратился к испанскому тренеру

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера после того, как недавно Юрген Клопп объявил о намерении покинуть клуб по завершению сезона. Кандидатом номер один для гранда Премьер-лиги остаётся Хаби Алонсо, чья работа в «Байере» в настоящий момент вызывает восхищение.

Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, «Ливерпуль» впервые обратился к Хаби Алонсо, который хотел бы перебраться в Англию. Отмечается, что «красные» готовы сделать предложение по переходу Алонсо «Байеру» в ближайшие недели.

В среду «Ливерпуль» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Лутон Таун». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции. «Красные» сейчас занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.