​Статуя Кейна годами находится в хранилище из-за банальной проблемы

Пять лет назад совет Уолтем-Форест – района, где вырос Гарри Кейн – выделил 7200 фунтов на создание статуи футболиста. Планировалось установить статую на станции метро Чингфорд, но от этой идеи отказались после оценки риска. Как следствие, статуя до сих пор находится в хранилище из-за банальной проблемы – власти не знают, где её установить. Об этом пишет портал Goal, ссылаясь на BBC.

«Гарри заслуживает этого, учитывая тот факт, что он является лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» и сборной Англии. Месторасположение статуи важно для нас, и сейчас есть некоторые проблемы. Нужно всё сделать правильно», - сказал представитель Кейна.

С лета прошлого года Гарри Кейн играет за «Баварию».