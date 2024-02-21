«Челси» интересуется полузащитником «Реала» Вальверде

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает Football Insider.

Действующий контракт уругвайского футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Вальверде провёл за «Реал» 36 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Отметим, что после 25 туров АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Свой ближайший матч «синие» проведут 23 февраля против «Тоттенхэма». Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.